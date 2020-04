Spiagge nell’estate 2020, Rimini riapre a giugno e indica la strada alla Sardegna: “Numeri chiusi e prenotazioni”. Niente plexiglass, ma ingressi contingentati nelle spiagge e pochi ombrelloni e niente aperitivi e aggregazioni. La sindaca di Rimini Renata Tosi annuncia su Quotidiano.net: “Dobbiamo dimenticarci quelle degli anni scorsi. È come se ricominciassimo da zero. Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno aperitivi, meno aggregazioni. Lo sfruttamento intensivo degli spazi sarà un lontano ricordo. Pensiamo di contingentare gli ingressi in spiaggia, magari con tanto di prenotazione. Sarà una vacanza diversa, più attenta e responsabile, ma sarà sempre una vacanza”.

