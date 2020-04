Il nuovo presidente regionale della Croce Rossa è Sergio Piredda, di Narbolia

Piredda, laureato in Giurisprudenza, dal 1994 è al comando del Corpo Militare della CRI in Sardegna. E’ stato insignito di numerose onorificenze tra cui il Cavalierato al Merito della Repubblica, il Cavalierato di San Gregorio Magno e quello dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. E’ insignito inoltre della Medaglia d’Argento e d’Oro al Merito per delicate attività svolte durante la carriera sia in Italia che all’estero, oltre ad aver conseguito diversi elogi ed un encomio solenne.

Le elezioni, avvenute ieri per via telematica, hanno premiato il colonnello comandante del Corpo Militare Volontario della CRI della Sardegna, che dal luglio del 2018 ricopriva anche il ruolo di commissario della stessa Croce Rossa isolana.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.