Dubbi sull’emergenza? A Cabras il sindaco risponde in video

I cittadini chiedono sicurezza contro il contagio, prime idee per salvare l’estate



I cittadini di Cabras hanno ancora dubbi a proposito del coronavirus? Basta chiedere al sindaco. Ieri sulla pagina Facebook del Comune è stato pubblicato un video nel quale Andrea Abis cerca di rispondere alle domande più frequenti, ricevute via e-mail, al telefono o su messenger.

L’argomento centrale ovviamente è l’emergenza sanitaria da coronavirus e come il Comune stia affrontando la situazione. Il sindaco Abis ha da subito messo in chiaro come l’amministrazione comunale abbia sotto controllo tutte le quarantene e i casi positivi delle persone residenti nel comune.

Si parla poi delle mascherine: finora 1950 distribuite, una parte direttamente nelle case dai volontari (che il sindaco ringrazia), chi non le ha ricevute può richiederle in piazza don Sturzo. Il primo cittadino invita tutta la popolazione a non smettere di richiedere queste mascherine: “Dobbiamo prepararci alla fase 2, la gestione della pandemia, e dobbiamo affrontarla preparati”.

Si parla anche della stagione primaverile- estiva. “Dobbiamo riuscire a metterci in piedi con la ricettività e il sistema delle imprese”, dice il sindaco. “Cambieranno un po’ di regole e dovremo attrezzarci al meglio, sempre in sicurezza”. Un ringraziamento va poi alle numerose donazioni dei concittadini, “dal grande cuore”, riconosce Abis.

Parlando di estate, Andrea Abis ha ironizzato un po’ sulle soluzioni proposte come la “scatoletta in plexiglass” che dovrebbe proteggere i bagnanti in spiaggia ma rischia di cuocerli: “Sicuramente una distanza dovrà esser garantita tra le persone. Ma se riusciremo a garantire questo servizio, faremo qualcosa che a livello turistico avrà un grande valore. Tutti noi dobbiamo impegnarci per salvare il salvabile di questo 2020”.

Tra le questioni affrontate sempre nel video anche i buoni spesa (per ora sono ne stati assegnati circa 180) e le modalità di accesso alle nuove misure in aiuto alle famiglie, come il banco alimentari e di beni di prima necessità.

“È un’integrazione alla prima delibera sui buoni spesa”, spiega il sindaco Andrea Abis. “Faremo una distrubuzione anche di beni di prima necessità, quali disinfettanti, gel detergenti, prodotti per l’igiene, che non possono esser acquistati con i buoni spesa”. Sempre sul fronte degli aiuti, il primo cittadino parla degli interventi a sostegno delle famiglie previsti dalla Regione in base al reddito familiare.

Qui il video completo.

Lunedì, 20 aprile 2020

