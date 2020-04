Arborea, una commissione per gli aiuti a famiglie e attività produttive

Emergenza coronavirus, in una mozione le proposte dei gruppi consiliari della minoranza



Più sostegno alle famiglie e alle attività produttive, da valutare con una commissione consiliare. Lo chiedono al sindaco Manuela Pintus e alla Giunta comunale i tre gruppi consiliari “Sorridi Arborea”, “Progetto Arborea” e “Arborea Prima di tutto”, in una mozione.

I consiglieri firmatari (Marco Pinna, Giovanni Marras, Antonio Montisci e Giuseppe Sanna) chiedono l’istituzione di una commissione consiliare speciale, incaricata di valutare tutte le iniziative da mettere in atto per il sostegno alle famiglie e alle attività produttive, commerciali e professionali, che stanno subendo danni dall’attuale situazione di emergenza, in vista della riapertura graduale ipotizzata dal Governo.

La mozione elenza anche alcune proposte che dovranno essere valutate: ricalcolare l’importo complessivo Tari 2020, escludendo i mesi per i quali è stata imposta la chiusura dell’attività o almeno per i quattro mesi successivi alla riapertura; posticipare la prima rata Tari sia per le attività commerciali che per i privati, a settembre 2020; posticipare la seconda rata al dicembre 2020 e quella di saldo ad aprile 2021.

Sempre in ambito fiscale, i consiglieri comunali che firmano la mozione, chiedono di diminuire l’aliquota Imu del 50% per il 2021 al proprietario di immobile che si sia trovato a dover interrompere il contratto d’affitto (sia uso abitativo che commerciale), o abbia ridotto il canone a causa della emergenza sanitaria.

Si propone inoltre di annullare – per tutti i soggetti commerciali e produttivi che non possono svolgere la propria attività – il pagamento degli altri tributi locali (IMU e TOSAP) almeno per il primo semestre 2020, valutando l’eventuale reiterazione del provvedimento se non si riuscisse a contenere entro questo termine l’emergenza.

I quattro consiglieri diminoranza pongono l’attenzione sulle associazioni sportive e su quelle di volontariato, ricreative e socioculturali: per le prima si propone un aumento dei contributi pari al 50%, con la rinuncia ad esigere i canoni di affitto delle loro strutture; per le altre l’esenzione dal pagamento di ogni tributo comunale almeno per tutto il 2020.

“Allo scopo di sostenere le imprese e le ditte individualiche operano sul territorio comunale, e che hanno dovuto sospendere la propria attività”, la mozione presentata dai gruppi di minoranza prevede queste misure: “sussidio di 1.000 euro per ogni ditta individuale; di 1.200 euro per ogni società di persone e di capitali; aumento di 200 euro per ogni dipendente fino ad un massimo di 2.000 euro di sussidio per soggetto”.

Secondo i quattro consiglieri, sarebbe necessario inoltre estendere la possibilità di accettare i buoni spesa anche a tutti i restanti esercizi commerciali, parafarmacie e farmacie. Infine, ma non meno importante degli altri punti, si chiede che la convocazione del Consiglio comunale venga fissata, con i caratteri d’urgenza, in modalità remota, per consentire ai rappresentanti della popolazione la partecipazione alle decisioni che si rendono necessarie ed improcrastinabili nella attuale situazione di emergenza.

Lunedì, 20 aprile 2020

