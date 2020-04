Lavori pubblici e turismo, 160mila euro per il ponte sul rio San Pietro ad Arzachena

Il Comune investe 160 mila euro derivanti dagli incassi dell’imposta di soggiorno del 2019 nella costruzione di un nuovo ponte in legno sul rio San Pietro, riaprendo così il collegamento pedonale tra due quartieri di Arzachena attraverso l’area verde lungo l’alveo del fiume. La vecchia struttura versa in stato di degrado da anni ed è totalmente interdetta al passaggio, inoltre, non risponde più alle esigenze di accessibilità prerogativa di ogni opera pubblica.



“Le verifiche tecniche effettuate dal nostro ufficio Lavori Pubblici hanno rivelato che la semplice manutenzione della struttura avrebbe causato ingenti spese e un risultato poco soddisfacente – spiega Fabio Fresi, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. Abbiamo scelto di investire maggiori risorse in un nuovo e più ampio progetto, utile a riqualificare la zona. E’ stato previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’eliminazione dei gradini previsti in precedenza, per una migliore fruizione dell’area grazie a un percorso perdonale funzionale e accessibile a soggetti con disabilità, mobilità ridotta o da famiglie con passeggini al seguito”.





“I lavori erano fermi da anni per la mancanza di fondi – precisa Cristina Usai, assessore al Turismo e Finanze –. Grazie alle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno applicata lo scorso anno, oggi è stato possibile riportare l’opera tra le priorità e definire il progetto che, oltre a collegare due quartieri, garantisce il decoro urbano, la valorizzazione dell’ingresso alla biblioteca comunale adiacente e una maggiore fruibilità dell’area verde”.

