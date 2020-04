Valeria di Capoterra, lavoratrice stagionale beffata: “Disoccupata e senza bonus, vivo con mia madre”

Ha lavorato per dieci lunghi anni nel settore alberghiero e, nel 2019, “per venti giorni nella ristorazione, prima di essere assunta, sempre come lavoratrice stagionale, in una lavanderia”. Un’esperienza lavorativa che, da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, le si è rivelata fatale. Valeria Pisano, 44enne di Capoterra, è una delle tantissime lavoratrici stagionali che non possono accedere al bonus del Governo di seicento euro. La donna ha scritto un sos al presidente della Regione Christian Solinas, invitandolo a farsi portavoce col Governo nazionale e spiegando la situazione: “Il bonus di emergenza del Governo è legato ai codici Ateco, ci rientrano solo gli stagionali delle terme e del turismo, inteso come alberghi, ristorazione e poche altre categorie”. Nel suo caso, poi, c’è anche la beffa di aver lavorato per un breve periodo, l’anno scorso, e di vivere insieme alla madre, pensionata.

“La sua pensione supera il tetto previsto, ecco perchè non posso usufruire di nessun bonus. Per lo Stato due persone vivono con mille euro al mese senza nessun problema”, afferma la Pisano, “quando invece vanno messe in conto tutta una serie di spese fisse. Gli stagionali come me, poi, in Sardegna sono tantissimi. Firmiamo sempre l’immediata disponibilità e il patto di servizio quando facciamo la richiesta della Naspi e restiamo disponibili fino alla stagione successiva a causa dell’assenza di lavoro”. Assenza di lavoro che, da oltre un mese, è praticamente totale: “Alla mia età vorrei essere indipendente, è un mio diritto avere un lavoro sicuro e uno stipendio mensile”, anzichè trovarsi senza nessun aiuto economico da parte dello Stato.

