“Riteniamo inadeguato e fortemente lesivo del mandato conferito l’utilizzo di detti strumenti telematici”, scrive Danilo Atzeni, consigliere comunale e capogruppo del Partito Sardo D’Azione. “Inoltre constatiamo che a oggi non vi sia urgenza alcuna se non quella scaturita dalla pandemia e relativa emergenza sanitaria; oltremodo una discussione in fase successiva non comporterebbe alcun nocumento all’amministrazione comunale”.

Anche il PSd’Az ritiene che un argomento così importante debba essere trattato in sede pubblica, permettendo ad ogni consigliere, nel rispetto di tutte le normative vigenti per limitare il contagio da covid-19, la possibilità di intervento.

Oristano, anche dal PSd’Az no al bilancio in videoconferenza Il capogruppo Danilo Atzeni: “Non è urgente approvarlo ora, meglio rimandare”

Fonte: Link Oristano

