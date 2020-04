Coronavirus a Palmas Arborea, aumentano le misure restrittive

L’ordinanza firmata ieri sera impone l’uso obbligatorio dei guanti monouso e delle mascherine facciali da parte di tutti i cittadini all’interno dei negozi, degli esercizi pubblici, dell’ufficio postale e di altri locali pubblici o aperti al pubblico. Le mascherine dovranno essere correttamente indossate, ossia dovranno coprire il naso e la bocca.

È vietato, inoltre, lo spostamento in auto per più di una persona per volta. È consentito viaggiare in due (autista più un solo passeggero) esclusivamente per motivi inderogabili e urgenti. In questo caso il passeggero dovrà sedersi sui sedili posteriori ed entrambi dovranno indossare la mascherina; tale disposizione non si applica alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.

Infine il sindaco ha ordinato di mantenere la distanza sociale, evitando pranzi e cene con parenti che non facciano parte dello stesso nucleo familiare ristretto.

Lunedì, 20 aprile 2020

