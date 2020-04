Poste Italiane cerca portalettere anche a Oristano Al via la selezione, contratti a termine per primavera-estate 2020

Nuove assunzioni in Poste Italiane anche a Oristano: l’azienda è alla ricerca di portalettere per la primavera-estate 2020. Si tratta di assunzioni a tempo determinato (il contratto ha generalmente validità di 3-4 mesi), rivolte alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione e alle necessità diversificate per specifici uffici e aree geografiche.

Lo stipendio sarà di circa 1.100 euro al mese. Non è richiesta esperienza e non sono previsti limiti d’età, ma l’azienda tende a favorire i giovani. I candidati, oltre a possedere diploma o laurea, con voto minimo di 70/100 o 102/110 (necessario specificare nelle domande il voto ottenuto), devono essere in possesso di patente di guida valida, idoneità alla guida del motomezzo aziendale e certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante.

Le selezioni sono aperte per la copertura di posti di lavoro Poste in tutta Italia, nelle seguenti province:

Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

Valle d’Aosta – Aosta;

Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano;

Emilia Romagna – Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara;

Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

Toscana – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

Molise – Campobasso, Isernia;

Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

Basilicata – Potenza, Matera;

Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

Umbria – Perugia, Terni;

Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

La raccolta delle candidature avviene online, tramite la sezione “Lavora con noi” sul sito di Poste Italiane.



