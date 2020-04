Orosei, in quarantena i familiari del cittadino trovato positivo al covid-19

Sono pervenuti i risultati dei tamponi effettuati ai parenti stretti del cittadino di Orosei risultato positivo al COVID 19 nei giorni passati.

A darne notizia è l’amministratore comunale che spiega che “la moglie è risultata positiva, il figlio, invece, negativo.

Per loro è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva nel proprio domicilio in quanto asintomatici e/o con sintomi lievi”.

Il Comune, come ormai da prassi, invita tutti i cittadini al rispetto delle norme per evitare il contagio e uscire da casa solo se strettamente necessario rispettando il distanziamento sociale.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.