Quarantena di sangue: spara alla testa e uccide la compagna che voleva lasciarlo (VIDEO)

Quarantena di sangue: spara alla testa e uccide la compagna che voleva lasciarlo. Una tragedia terribile, una convivenza che finisce nel peggiore dei modi. Un uomo di 47anni ha sparato alla compagna alla testa con un fucile, uccidendola, poi è andato dai carabinieri e ha ammesso i fatti. E’ accaduto la scorsa notte intorno alle 2 a Truccazzano, in provincia di Milano, nell’abitazione della donna dove i due stavano trascorrendo il periodo di isolamento imposto dalle restrizioni per il coronavirus. “Il 47enne, con precedenti penali, si è presentato negli uffici della compagnia dell’Arma a Cassano d’Adda e si è costituito raccontando di aver ucciso poco prima la compagna, una donna italiana 47enne con colpo di fucile alla testa. L’arma era regolarmente detenuta dalla donna”, scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net.

