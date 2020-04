Linda, l’estetista cagliaritana e la canzone esilarante: “Ti prego Conte, fammi lavorare….” (VIDEO)

Linda, l’estetista cagliaritana e la canzone esilarante: “Ti prego Conte, fammi lavorare….”. “Sono un’estetista, non sono una santa: due mesi sono lunghi da passare….ti prego Conte fammi lavorare, sennò non ce la faccio a campare”, guardate il VIDEO della canzone cantata a squarciagola. Lo ha chiamato “grido di dolore ai tempi del Covid”, canta Linda Doi. “non sono sola, ho quattro dipendenti, non scordare che ho quattro dipendenti”….e c’è anche nel video un intervento canoro maschile. “Due mesi sono luoghi da passare, quando la rabbia stuzzica il mio cuore, ti prego Conte fammi lavorare….Decreto e decreti, si piega anche il ferro….sono un’estetista, non sono una santa, tu lo sai che non sono una santa….”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.