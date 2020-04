Italia, Coronavirus stabile nei contagi: cala il numero dei morti, ma la curva scende piano piano. E’ davvero una discesa minima e lunghissima quella del Coronavirus in Italia: i numeri oggi parlano di 433 morti contro i 482 di ieri, ed è il numero più positivo. Rispetto al numero di tamponi effettuati però quello dei nuovi contagiati rimane praticamente stabile, ma sono guarite ancora oltre duemila persone. In terapia intensiva ci sono 98 persone in meno di ieri, e questo è un altro dato positivo di come la situazione negli ospedali italiani stia ancora migliorando. Sono diminuiti sia i malati che i positivi ma oggi sono stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri. E’ stato riscontrato un malato ogni 16,6 tamponi eseguiti, percentuale in linea con quelle dei giorni scorsi.

er il secondo giorno di fila non si registrano morti nell’Isola per Coronavirus. Oggi sono in tutto 17 i nuovi positivi nell’Isola, il Coronavirus sembra sotto controllo ma nel Cagliaritano si sono registrati cinque nuovi positivi. Sono 1.215 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 14.859 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 139, di cui 22 in terapia intensiva, mentre 725 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 220 pazienti guariti, più altri 45 guariti clinicamente. Resta invariato il numero dei decessi (86).

Sul territorio, dei 1.215 casi positivi complessivamente accertati, 217 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+5 rispetto all’ultimo aggiornamento), 86 nel Sud Sardegna, 42 (+1) a Oristano, 74 a Nuoro (+4), 796 (+7) a Sassari.