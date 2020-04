Fase due, ingressi contingentati nelle spiagge e “anziani a casa ancora per diverse settimane”. Filtrano nuove indiscrezioni sulla fase due allo studio del governo Conte: ci sarà un piano dedicato per gli anziani ma “dovranno stare a casa ancora diverse settimane”, chi ha meno di 18 anni potrà andare a trovare i familiari ma mantenendo il distanziamento, dal 4 maggio in poi insomma potrebbe ancora non essere consentito il libero spostamento dei cittadini. Lo anticipa il Corriere della Sera oggi: nelle spiagge gli ingressi saranno a numero chiuso, anche d’estate. Il ministro Sileri riguardo agli anziani ha comunque affermato che “dobbiamo proteggerli con un piano speciale e dare loro la possibilità di camminare e prendere aria con un piano dedicato”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.