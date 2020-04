Negativi i tamponi eseguiti sul personale Adi, dopo il contagio di un infermiere La sede del Distretto Assl di Oristano chiusa un giorno per la sanificazione

Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi eseguiti sul personale dell’Assistenza domiciliare integrata del Distretto Assl di Oristano eseguiti in seguito al contagio da coronavirus di un infermiere impegnato nel servizio. Negativi anche i tamponi eseguiti sul personale del Servizio di igiene pubblica, che opera nei locali attigui e che da settimane è in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

La buona notizia si è appresa nelle ultime ore. Domani, comunque, i locali del Distretto, in via Carducci, a Oristano, resteranno chiusi al pubblico, in seguito all’intervento di sanificazione, annunciato dall’Assl di Oristano.

Domenica, 19 aprile 2020

L'articolo Negativi i tamponi eseguiti sul personale Adi, dopo il contagio di un infermiere sembra essere il primo su LinkOristano.it.