Oasi faunistiche: fondi dalla Regione anche alla Provincia di Oristano

“Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura hanno l’obiettivo di conservare le specie selvatiche, favorire il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il ripopolamento”. Ha spiegato l’assessore della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, annunciando un finanziamento di 400mila euro per gli enti locali che le gestiscono, con compiti di pianificazione, tutela dell’ambiente, della fauna ed in materia di caccia, predisponendo i piani di gestione e presentando annualmente una relazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Fonte: Link Oristano

