La Regione compri il formaggio dei pastori sardi per regalarlo alle famiglie in difficoltà

Coldiretti Sardegna, per questi motivi, ribadisce l’urgenza e chiede “al Presidente Solinas la convocazione di un tavolo virtuale con le Organizzazioni agricole e i rappresentanti della cooperative e dell’industria casearia per programmare e valutare la possibilità di attuare questa misura che consentirebbe di programmare gli ultimi tre mesi dell’annata lattiero casearia”.

“Un intervento”, spiegano ancora dall’organizzazione agricola, “che da solo non risolve nessuno dei problemi in campo, ne quello del comparto lattiero caseario e neppure quello delle famiglie indigenti, ma che avrebbe un valore ed un significato simbolico molto importante per la società e per l’economia”.

Secondo Coldiretti Sardegna questa misura riguarderebbe oltre 4milioni di litri di latte e di circa 7 mila quintali di formaggio sardo, più o meno 6 kg (due forme) per le 120 mila famiglie senza reddito. Formaggio sardo consumato in Sardegna.

“Proponiamo lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte della Regione a favore dei formaggi a breve stagionatura e delle famiglie meno abbienti. Si tratterebbe di acquistare questi formaggi dai caseifici per donarli alle 120mila famiglie senza reddito”. E’ il presidente regionale Battista Cualbu, ad avanzare la proposta di Coldiretti Sardegna in questo difficile momento legato all’emergenza coronavirus e alla sfavorevole congiuntura.

Fonte: Link Oristano

