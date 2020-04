Il buongiorno ad Arbatax: un muflone a spasso per le strade del borgo deserto – VIDEO

Ad Arbatax succede che affacciandosi dalla finestra ci si imbatta in un bellissimo muflone che beatamente passeggia per le strade deserte del borgo. Succede ai tempi del coronavirus quando tutti sono costretti in casa. Ma in realtà non è per niente raro da queste parti avvistare questi splendidi animali che vivono nel parco naturale di Bellavista. Daini, cinghiali e altri animali selvatici spesso “sconfinano” e si fanno ammirare dai locali e dai turisti incuriositi in tutta la loro bellezza.

Nei giorni scorsi un gruppo di mufloni, cuccioli e adulti, hanno fatto la loro comparsa nel piazzale Scogli Rossi. Sicuramente con meno umani a spasso ora i padroni del Borgo sono loro.

Qui il video di Matteo Gregorio

