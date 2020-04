Scippo questa sera alla Marina. Un uomo di origine africana, secondo le primissime testimonianze dei residenti della zona, è stato arrestato poco fa in via Sardegna. E’ accusato di aver aggredito e portato via il portafogli a un passante. Le urla del derubato hanno allarmato i residenti della zona che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri che hanno portato via il malvivente. L’episodio è avvenuto in via Sardegna, all’angolo con via dei Mille.

L'articolo Cagliari, tensione alla Marina: scippato un passante, i carabinieri arrestano un africano proviene da Casteddu On line.