Il coronavirus arriva anche a Palmas Arborea. Un caso di contagio

Lo ha an nunciato il sindaco. Il nuovo malato non ha manifestato gravi sintomi

Primo caso di coronavirus anche a Palmas Arborea. La giornata si chiude con questa notizia che fa il paio con quella che aveva aperto la giornata: un primo caso anche a Riola Sardo. Satsera è statao il sindaco di Palmas Andrea Pisu Massa a informare la popolazione con un breve messaggio: “Carissimi, ho l’onere di comunicarvi che purtroppo è risultato positivo al COVID19 un nostro compaesano”, ha scritto il sindaco. “Purtroppo anche nella nostra comunità è arrivato il virus. Si tratta di una persona che non ha avuto contatti con il paese, attualmente si trova in quarantena presso la sua abitazione, sta bene, non ha alcun sintomo”.

“Sono comunque in corso tutti gli accertamenti come è doveroso e necessario in questi delicatissimi casi”, ha aggiunto il sindaco di Palmas Arborea. “Ci tengo a precisare che la situazione è sotto controllo. Ora ancora di più vi chiedo la massima collaborazione restando a casa, uscendo solo per le strette necessità”.

Sabato, 19 aprile 2020

L'articolo Il coronavirus arriva anche a Palmas Arborea. Un caso di contagio sembra essere il primo su LinkOristano.it.