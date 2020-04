Olbia, il bando 2020 del “Premio De Roberto”: i ragazzi devono raccontare la loro quarantena

La settima edizione del premio intitolato al giornalista è dedicato alla quotidianità condizionata dall'epidemia

OLBIA. Stavolta i ragazzi dovranno raccontare la loro quarantena. La settima edizione del premio Alfonso De Roberto sarà interamente dedicato alla quotidianità fortemente condizionata dalla pandemia di coronavirus. Dopo aver annunciato le novità generali, l’altro ieri gli organizzatori hanno pubblicato il bando del premio. Il concorso, che come tema ha «Uguali e diversi – Il diario della quarantena», organizzato dalla famiglia De Roberto-Tognotti in collaborazione con l’associazione culturale Argonauti e la casa editrice Taphros, è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori. Sono ammessi al concorso racconti, poesie, saggi brevi, temi, articoli, fumetti, sceneggiature, elaborati multimediali, videomessaggi, illustrazioni, canzoni, fotografie e progetti. La premiazione si terrà il prossimo mese di ottobre.

Nel frattempo gli organizzatori hanno scritto e inviato una lettera a tutti i ragazzi. «Anche quest’anno siamo da voi, anche se a distanza, per presentarvi una nuova edizione del premio Alfonso De Roberto che da sette anni ci porta dentro le scuole per parlare di inclusione sociale, rispetto delle differenze, pari opportunità – si legge nella lettera degli organizzatori – . Malgrado le difficoltà non abbiamo voluto rinunciare al nostro appuntamento che vi presentiamo con gli stessi mezzi della didattica a distanza, entrando virtualmente nelle vostre case. Per quest’edizione particolare abbiamo messo da parte il tradizionale tema “Uguali e diversi”, anche se resta come nostra bussola nel titolo, e abbiamo scelto “I diari della quarantena”. Vi invitiamo a raccontarci, con parole o immagini, la vostra esperienza di queste settimane, un’esperienza che resterà scolpita nella memoria di tutti noi e che finirà nella pagine di storia». Info: inviare mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure visitare le pagine social Premio De Roberto uguali e diversi (Facebook) e premio_de_roberto (Instagram). (d.b.)



Fonte: La Nuova Sardegna