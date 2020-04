Incendio a Cagliari, la tristezza al mercato di santa Chiara: “Una tragedia nella tragedia, ma non chiuderemo”. Il commovente messaggio degli operatori del mercato dietro piazza enne dopo il devastante incendio della scorsa notte: “La scorsa notte il Mercato di Santa Chiara ha vissuto la tragedia dentro la tragedia. Un incendio ha devastato una parte dei box arrecando un danno enorme che si va a sommare con la già delicata situazione che tutti insieme stiamo vivendo. Ebbene il Mercato non chiuderà, noi continueremo a fornire il nostro servizio di fornitura di beni primari al quartiere! Da oggi fare la spesa da noi avrà un significato ancora più importante: sostenere il tessuto economico sociale e tenere viva una realtà, la nostra, profondamente legata alla storia e alle tradizioni della nostra città. Ci rialzeremo più forti di prima”.

