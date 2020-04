Roberta, mamma cagliaritana: “Mia figlia che soffre di attacchi epilettici, costretta a studiare al pc 5 ore al giorno”

Mia figlia, cagliaritana come me, lo scorso anno ha avuto problemi di attacchi epilettici al risveglio e qualche altro episodio sporadico. Ovviamente da subito seguita da un neuropsichiatra. Che gli ha evitato fin che ha potuto la cura farmacologica, nell’ultima visita però avendo appurato che ha un problema di fotosensibilità, ciò vuol dire che luci, fonti luminose , tra cui schemi tv, schermo computer, schermo telefono le possono scatenare degli attacchi. Ovviamente da genitori abbiamo cercato di proteggerla, dandole delle regole per uso dei dispositivi, la lista è lunga e non vi dico il lavoro, anche perché parliamo di un’adolescente.

Questi ragazzi oggi devono stare connessi con il telefono o PC per cinque ore consecutive. In questa situazione drammatica di vita odierna, dove tutto si è fermato, la scuola va avanti non considerando i danni che causa e che causerà a tanti. Considera anche il fattore psicologico che questi ragazzi vivono senza nessuno sfogo al di fuori della casa. E comunque sempre sotto pressione come se nulla fosse mutato. I ragazzi della classe di mia figlia hanno informato gli insegnanti, ovviamente lei non ha messo in primis le sue difficoltà, per non sentirsi diversa o causa di cambiamenti. Ma è molto in ansia e lo siamo anche noi giorno per giorno. Sai il mio terrore da che è iniziato tutto? E se le viene un attacco? Cosa dobbiamo fare? Ovviamente non siamo potuti andare anche alla visita di controllo che era fissata per il 9 aprile, per verificare anche come sta andando la cura. Siamo preoccupati ed in ansia, io da mamma ho paura di non reggere ancora per molto. Tutte le regole di buon senso e salvaguardia sono andate a farsi friggere e comunque i genitori tutti oggi più che mai devono essere di sostegno e dobbiamo essere lucidi a 360 gradi per dare conforto e speranza.

Roberta, mamma cagliaritana

