Giada Congiu, 30 anni, assistente sanitaria in Inghilterra: “Anche qui curiamo i pazienti Covid, ho paura ma sono orgogliosa”. Una ragazza cagliaritana in Inghilterra racconta il momento difficile e confessa l’enorme nostalgia per la sua amata Sardegna: ” Da tre anni vivo in Inghilterra, a Preston, lavoro come Assistente sanitaria in una clinica privata (Moor Park House)- spiega Giada- volevo condividere e raccontare la mia storia. Assisto e mi prendo cura dei miei pazienti, lavoro 12 ore al giorno, nonostante abbiamo dei pazienti positivi al Covid19 e nonostante la mia paura, io sono orgogliosa di prestare assistenza e rendermi utile per loro! Anche se sono lontana dalla mia terra, che mi manca più di ogni altra cosa, la notte quando rientro a casa e appoggio la testa sul cuscino sono fiera e orgogliosa, mi sento felice per aver messo il cuore e l’anima per persone che hanno davvero bisogno di me! Spero di essere motivo di orgoglio per la mia terra e il mio popolo! Volevo mandare un abbraccio virtuale a tutti gli operatori sanitari che come me hanno tanta paura ma per amore continuano a fare questo lavoro”. Un messaggio bellissimo, di amore per la professione e di speranza per il futuro, dall’Inghilterra colpita dal Coronavirus ormai quanto la nostra Italia.

