Cagliari, incendio nella notte al mercato di Santa Chiara: fiamme e paura dietro piazza Yenne

Cagliari, incendio nella notte al mercato di Santa Chiara: fiamme e paura in un box dell’ortofrutta. Il racconto dell’assessore al Commercio Alessandro Sorgia: “Questa mattina intorno alle 00.30 si è registrato un incendio all’interno di un box di ortofrutta del mercato di Santa Chiara. Sono accorso sul posto insieme al Dirigente del servizio, ed ho potuto notare che grazie al pronto intervento e alla grande professionalità della squadra dei vigili del fuoco si sono limitati i danni al solo box e altre piccole parti senza arrecare ulteriori problemi al resto della struttura. Grazie mille anche ai cittadini che immediatamente hanno segnalato anche al sottoscritto l’accaduto. Da parte mia e dell’intera amministrazione esprimiamo la nostra vicinanza allo sfortunato operatore e restiamo a disposizione per qualsiasi tipo di necessità”.

