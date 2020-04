Solinas (Pd): “A Oristano si taglia. Per favorire la sanità privata?”

Intervento dell’ex consigliere regionale dopo il caso di Oncoematologia di Antonio Solinas

ex consigliere regionale Pd È innegabile che i cinque anni di governo del centro sinistra nella Regione Sardegna siano stati abbastanza animati. Posizioni molto diverse c’erano, per esempio, sull’applicazione della norma nazionale sulla razionalizzazione della rete ospedaliera. Per mesi siamo rimasti bloccati sull’opportunità o meno della chiusura dei piccoli ospedali. Per mesi si è discusso sul numero delle aziende sanitarie: tre o una fu la scelta su cui fummo chiamati a pronunciarci. Alla fine prevalse la soluzione di un’organizzazione unica regionale, l’ATS. Dopo le difficoltà iniziali ritengo, ancora oggi, sia stata la scelta migliore. Le tre asl significavano istituire in Sardegna tre poli sanitari (Cagliari, Sassari e Nuoro) relegando la provincia di Oristano ad un ruolo marginale. La riorganizzazione della rete ospedaliera andava completata con la riorganizzazione della rete territoriale, fortemente trascurata in questi ultimi vent’anni. Nella riorganizzazione della rete ospedaliera la provincia di Oristano è stata sicuramente rafforzata. È stato potenziato l’ospedale di Bosa, è stato “SALVATO” l’ospedale di Ghilarza, nonostante i numeri e le pressioni per la sua chiusura.

Il San Martino di Oristano viene potenziato diventando Dea di 1° livello: cioè doveva essere dotato di tutti quei reparti mancanti per poter essere considerato tale. Ad un anno e più dall'inizio della nuova legislatura, con il cambio della maggioranza politica, le cose non sono state portate a compimento. Anzi, aldilà della carenza di personale dovuta, soprattutto, alle difficoltà di procedere ai concorsi, la situazione è molto ma molto peggiorata. Bosa e soprattutto Ghilarza rischiano un ridimensionamento e ad Oristano, invece, di istituire i nuovi reparti previsti nella riforma della rete ospedaliera, approvata dal CENTROSINISTRA, si chiudono quelli esistenti…. come quello di Oncoematologia. Con quali motivazioni non è dato a sapere. Viene spontaneo chiedersi cosa sta succedendo nella sanità sarda ed in particolare in quella oristanese. Eppure oggi il territorio può contare su 7 consiglieri regionali , di cui uno è presidente della commissione Sanità ed uno è capo gruppo di un partito di maggioranza. Nonostante ciò si sta tornando al passato. Un passato in cui la sanità privata la faceva da padrona. Non è che tutti i fatti che stanno accadendo nella sanità oristanese siano da ascrivere ad un ritorno prepotente, anche con nuovi soggetti, di una sanità privata ancora più forte, a discapito della Sanità Pubblica?

