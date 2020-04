Sardegna, esce per fare la spesa insieme alla moglie disabile: scatta la multa salatissima da 933 euro. Lui 74 anni, lei 72: insieme al market per caricare i sacchi della spesa, ma le forze dell’ordine sono inflessibili: non si può, lo vieta l’ordinanza di Solinas. La vicenda è avvenuta a Nuoro ed è stata rivelata oggi dall’Unione Sarda: la Polizia Stradale che ha fermato la coppia ha emesso una multa da 533 euro a lui, e da 400 euro alla moglie disabile. L’emergenza Covid non perdona, le regole vanno evidente rispettate alla lettera anche in situazioni di difficoltà familiare.

