Era un falso positivo: la dottoressa dell’ospedale non ha il Covid-19

Era un falso positivo il primo test sulla dottoressa dell’Unità operativa di Medicina interna dell’ospedale San Martino di Oristano: i due successivi tamponi di controllo sono risultati negativi, non è stata contagiata.

Era stato l’unico caso positivo su 82 test eseguiti nella struttura ospedaliera, ma la dottoressa – che era stata posta in isolamento domiciliare – nei giorni successivi non aveva manifestato alcun sintomo riconducibile al Covid-19. Dopo i due test risultati negativi, potrà tornare in servizio.

“La notizia è molto importante perché testimonia come l’ospedale San Martino di Oristano possa definirsi Covid-19 free“, ha commentato il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale, Domenico Gallus.

Intanto procedono i test sulle persone entrate in contatto con l’operatore sanitario addetto al prelievo dei tamponi orofaringei sui soggetti con sospetto Covid, risultato positivo nelle ultime ore. L’infermiere è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. La positività è stata riscontrata con uno dei tamponi di controllo eseguiti periodicamente sul personale maggiormente esposto a un potenziale contagio, come appunto le equipe addette al prelievo dei tamponi.

In parallelo, sono state avviate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro frequentati dal dipendente impegnato nel servizio Adi.

Sabato, 18 aprile 2020

