Cagliari, è mancato all’affetto dei suoi cari Raimondo Picciau

È mancato all’affetto dei suoi cari

RAIMONDO PICCIAU

Ne danno il triste annuncio Raffaele e figli, Zia Lidia e Giorgio, Paola con Massimo, Felice con Luisa e figli, Paolo con Antonella e figli, Agostino con Franca e figli, Salvatore con zia Lena e Lucia Picciau.

Verrà impartita una benedizione in forma strettamente privata.

O.F. San Padre Pio Via Pergolesi 28/a, Via Cettigne 13 070494497