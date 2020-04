La Cina dona a Cagliari 150.000 mascherine e altri prodotti medico-sanitari

Dalla Cina 150.000 mascherine e altri prodotti medico-sanitari

per fronteggiare l'emergenza coronavirus saranno ora a disposizione dell'ATS Sardegna, del Comune di Cagliari e di enti e associazioni no-profit del territorio.

Il materiale sanitario arriva da Xiapu.

Non a caso la città che, attraverso le sue realtà sportive, ha stretto con il Cagliari un rapporto di collaborazione tecnica.

Che poi si è allargato con il coinvolgimento del governo di Xiapu e del Sino-Italian (Fujian) International Football Club, agenzia che opera nel Fujian.

Fondamentale per la donazione il ruolo svolto dalla Fondazione "Carlo Enrico Giulini.

L'esperienza del Cagliari Calcio a Xiapu era iniziata lo scorso agosto.

Il dg Mario Passetti, insieme all'ambasciatore internazionale del Club e coordinatore tecnico della Primavera e U17, Daniele Conti, aveva tenuto una serie di incontri con autorità e personalità locali, dirigenti e tecnici della squadra di Xiapu.

In quell'occasione erano state gettate basi di una collaborazione tra il Cagliari e lo Xiapu: istruttori e tecnici rossoblù avevano trascorso un mese in Cina per trasmettere ai colleghi le proprie conoscenze su gestione e organizzazione di una Academy.

La sinergia è proseguita anche fuori dal campo: a dicembre il direttore commerciale Stefano Melis aveva tenuto una serie di seminari alla Fujian Normal University. (ANSA).

Fonte: Ansa