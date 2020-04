Nurachi, entro l’anno gli ultimi lavori in corso Eleonora

La Giunta ha approvato il progetto: nuovi marciapiedi, parcheggi e illuminazione

Tappa finale per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del corso Eleonora, a Nurachi, che dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Nell’ultima riunione di Giunta è stato approvato, infatti, il progetto esecutivo del III lotto, che permetterà di riqualificare la strada principale dell’abitato partendo da via Amsicora fino all’incrocio con via Papa Giovanni. Il progetto, in continuità con precedenti lotti già ultimati, prevede la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione dei marciapiedi e delle cunette esistenti, con una nuova pavimentazione che consentirà di ricavare delle aree per la sosta, delimitando nel contempo gli spazi per il passaggio dei pedoni attraverso la sistemazione di dissuasori e fioriere.

È prevista, inoltre, la realizzazione di un marciapiede nel tratto in curva in prossimità dell’incrocio con via Santa Lucia, in modo da rendere sicuro a agevole il passaggio dei pedoni in un punto della strada statale che, negli anni, è stato teatro di numerosi incidenti. Il Comune provvederà anche all’integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella piazza antistante la statua della Madonna, con nuovi pali e lampade a led. L’investimento complessivo è di 400 mila euro. Nei prossimi giorni gli uffici del Comune avvieranno le procedure d’appalto. Sabato, 18 aprile 2020 L'articolo Nurachi, entro l’anno ultimi lavori di riqualificazione in via Eleonora sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano