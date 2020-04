Comune di Oristano, Licandro dice no alla videoconferenza per il bilancio

Oristano, Licandro dice no alla videoconferenza per il bilancio

Il consigliere: “Non possiamo escludere i cittadini dalla discussione” La discussione del bilancio del Comune di Oristano non può essere una priorità, vista la situazione di emergenza da covid-19. Soprattutto se in questo momento è possibile discutere solo in videoconferenza, escludendo i cittadini dalla partecipazione ai lavori del Consiglio. Ne è convinto il consigliere Mauro Salvatore Licandro, che contesta la decisione adottata dalla presidenza del Consiglio.

“Prendo atto della situazione derivante dall’emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del virus, per la quale sono stati emessi diversi decreti tendenti a limitare il rischio di contagio tra la popolazione”, spiega Licandro. “E prendo atto della discrezionalità concessa alle amministrazioni di ogni organo e grado per ricorrere a strumenti alternativi che consentano lo svolgimento e l’assolvimento delle varie funzioni amministrative. Ma valutata l’importanza e la complessità degli argomenti afferenti l’oggetto in trattazione, ritengo fuorviante e lesivo del mandato conferito ad ogni singolo consigliere l’utilizzo di strumenti alternativi alla presenza fisica, per discutere ed approvare o respingere argomenti di primaria importanza per l’operato amministrativo di questa comunità”. “È infatti essenziale che tali argomenti vengano trattati esclusivamente, senza eccezione alcuna, in sede pubblica e consentendo ad ogni singolo consigliere la libertà di espressione nelle forme e nel rispetto dello normativa e regolamentazione vigente in materia”, prosegue Licando. “Inoltre è obbligatorio consentire ai cittadini la possibilità di assistere alla seduta consiliare”. “Infine”, conclude il consigliere, “non condivido l’urgenza richiamata per procedere alla discussione del Bilancio: allo stato attuale l’unica urgenza vera si individua con l’emergenza sanitaria causata dal contagio covid-19”. Sabato, 18 aprile 2020 L'articolo Comune di Oristano, Licandro dice no alla videoconferenza per il bilancio sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano