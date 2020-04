L’emergenza coronavirus fa mancare il sangue, andiamo a donare

Appello dell’Avis di Oristano: “Il centro trasfusionale all’ospedale è sicuro”

I gesti di solidarietà legati all’emergenza si moltiplicano, ma a Oristano ci si sta dimenticando un piccolo grande gesto di generosità del quale c’è bisogno sempre. Al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino le scorte di sangue si riducono in misura preoccupante.

“Continuano regolarmente le donazioni nell’autoemoteca che gira la provincia”, fanno sapere dall’Avis di Oristano, “ma in pochi raggiungono il centro dell’ospedale per donare. L’altro ieri è stata una giornata di grande crisi, in parte superata, ma abbiamo ancora bisogno di sangue”.

A bloccare i donatori forse la paura di recarsi in ospedale, ma dall’Avis oristanese rassicurano: “Le donazioni al centro avvengono nella massima sicurezza: sono state adottate tutte le misure protettive previste per evitare il contagio da coronavirus”.

L’appello e l’invito sono, dunque, per chiunque fosse disponibile a fare una donazione di sangue: “Presentatevi senza paura e offrite il vostro contributo”. Il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.

Intanto per la prossima settimana è fissata una raccolta di sangue straordinaria che vedrà protagonisti gli agenti della Guardia di finanza di Oristano.

Possono donare tutte le persone tra i 18 e 65 anni, compresi i fabici e i portatori sani di anemia mediterranea, che pesino almeno 50 chili e siano in buono stato di salute (non devono aver assunto farmaci di recente o avere terapie in corso).

Sabato, 18 aprile 2020

