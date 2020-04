Va a fare la spesa con la moglie disabile: Multa di 900 euro per una coppia di anziani a Nuoro

Dovranno pagare una multa da 933 euro una coppia di anziani fermati dalla polizia stradale a Nuoro.

Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda oggi in Edicola, Un uomo di 74 anni è uscito a fare la spesa con la moglie 72enne, disabile al 100%, quando sono stati fermati in un posto di Blocco.

La multa è scattata perché il decreto in vigore, prevede che si possa uscire per necessità soltanto un membro per ogni famiglia.

L’uomo ha cercato di spiegare l’impossibilità di lasciare la moglie disabile da sola in casa e di non essere capace a fare la spesa, ma per gli agenti non è bastato a evitare la multa salatissima.

Il 74enne, ha accusato un gravo malore tanto che si è reso necessario l'intervento di un ambulanza e il ricovero in ospedale.

Estratto dall'Unione Sarda