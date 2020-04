Sardegna può essere prima regione Covid free, misure attuate stanno dando risultati attesi

"Sono convinto che se saremo in grado di mantenere questi livelli di disciplina e responsabilità, la Sardegna potrà essere la prima Regione Covid free d'Italia, e spero d'Europa".

Lo ha dichiarato il governatore Christian Solinas, durante il consueto punto stampa convocato per illustrare i dati del contagio epidemiologico.

"Le misure attuate - ha aggiunto - stanno dando i risultati attesi, e hanno schiacciato la curva del contagio consentendo di non avere un dilagare dell'epidemia simile a quello di altre Regioni".

Diventare Covid free, "significherebbe far ripartire il nostro sistema economico produttivo e con esso la nostra produzione di valore e di occupazione, e restituire la maggiore quantità di libertà possibile ai cittadini".

Solinas ha però affermato che "attualmente siamo ancora nella fase 1, dobbiamo stringere i denti ancora per qualche tempo portando avanti le restrizioni, e intanto, con questa consapevolezza dobbiamo programmare la fase 2".

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.