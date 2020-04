Il Coronavirus miete un’altra vittima sarda, Selargius piange suor Maria Assunta Orrù

“Era una donna ancora molto attiva, amorevole e servizievole con tutti. Ha diretto una delle nostre scuole materne, quella di Tortona, e ha fatto l’insegnante. Abbiamo già ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio da parte di tanti suoi ex alunni e genitori, addolorati come noi per la sua scomparsa”.

Il Coronavirus miete un’altra vittima sarda. A settantanove anni è morta suor Maria Assunta Orrù. Nata a Selargius il dieci agosto 1940, ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e ai tanti, troppi ultimi della società. Suora per cinquantasette anni, apparteneva alla provincia “Mater Dei” Italia-Romania-Spagna delle suore orionine. Era ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, il suo cuore ha cessato di battere ieri: “Il tampone, purtroppo, è risultato positivo. Suor Maria Assunta ha avuto uno scompenso cardiaco qualche settimana fa, il suo corpo era già delicato. Dopo alcuni sintomi era stata rimandata a casa in attesa dell’esito”, spiega, contattata da Casteddu Online, la madre superiora Mabel Spagnuolo. Dopo qualche giorno, l’esito: contagio da Covid-19. Il dolore delle religiose è tanto, e tutte la stanno ricordando nelle preghiere.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.