Stop a Oncoematologia. L’ex manager Asl: “Illegittimo, intervenga il ministro”

“Dopo l’ordinanza del giudice che aveva imposto alla ASSL di Oristano di erogare le cure farmacologiche nel presidio oristanese, contro le disposizioni dell’Assessore Regionale alla Sanità che obbligavano l’anziana signora oristanese, per quelle cure oncologiche, a recarsi a Nuoro”, afferma Bruno Palmas, “ci saremmo aspettati che il buon senso prevalesse. Invece non c’è limite all’assurdo e l’Assessore, persevera nell’atteggiamento ostativo nei confronti della sanità oristanese, che a questo punto – continua Palmas – sembra avere più i contorni di una vendetta personalistica contro gli oncoematologi del San Martino, a discapito dei malati e delle loro sofferenze”.

Palmas conclude annunciando la richiesta di intervento del ministro Speranza e ulteriori iniziative legali contro le iniziative dell’Assessore Nieddu e conclude con un giudizio politico pesantissimo: “Non bastano gli errori e la inadeguatezza dimostrata da questo Assessore e dall’Esecutivo regionale in occasione dell’emergenza Corona Virus e sulle quali non abbiamo voluto infierire per rispetto della situazione emergenziale, ma ora la misura è colma. Nieddu se ne vada e lo faccia in fretta. La sanità in Sardegna ha bisogno di altro e di altri”.

Il responsabile del Dipartmento Sanità di Articolo UNO sottolinea inoltre che “non spetta all’Assessore Regionale alla Sanità il potere di censurare le scelte organizzative della Assl. Si tratta evidentemente di un abuso di potere, dato che al livello regionale competono solo gli atti di indirizzo e di programmazione. Per sospendere una attività sanitaria occorre un atto del Direttore Generale dell’ATS, attualmente peraltro in stato di commissariamento”.

Fonte: Link Oristano

