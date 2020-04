Italia, appena 355 nuovi malati in un giorno: il Coronavirus cala, bar e ristoranti dal 4 maggio? Record “positivo” di contagi, mai così pochi in tutta Italia dal 2 marzo, da quando il Paese non era ancora in lockdown, con 2500 nuovi guariti, un numero mai stato così alto. Al Sud consolidato il trend di stop, Sardegna compresa. Ora il governo studia le riaperture, Palazzo Chigi frena sulle decisioni ma ci sono diverse ipotesi in campo. Già dal 27 aprile potrebbero riaprire i cantieri, il settore della moda e i mobilifici, mentre dal 4 maggio potrebbero essere riaperti i parchi, i bar e i ristoranti. Tutte idee che saranno discusse probabilmente già domani, le date sono tutt’altro che certe ma si comincia a respirare un certo ottimismo tanto che la Protezione Civile farà ora solo due conferenze stampa alla settimana, ma continuerà a pubblicare i dati del virus online.

