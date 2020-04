Coronavirus in Italia, cresce ancora la speranza: mai così pochi casi per numero dei tamponi. Ci sono ancora tantissimi morti, ma tutti gli indicatori dei dati di oggi sono positivi: non ci sono mai stati così pochi nuovi contagiati in rapporto ai tamponi effettuati in campo nazionale e ci sono 1107 persone ricoverate in meno rispetto a ieri. Le vittime da piangere sono state però 575, 50 più di ieri: am diminuisce ancora il numero dei ricoverati negli ospedali, e ancora 124 persone in meno nelle terapie intensive.

Segno che il virus sta calando ormai in maniera costante, e che negli ospedali si può curare più gente con rischi minori, e molti di più sono tra i malati sono ora in isolamento domiciliare. Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi contagi è di 1 malato ogni 18,8 tamponi fatti, il 5,3. Mai appunto to dall’inizio dell’arrivo del Coronavirus in Italia era stato così basso, segno che la curva sta davvero scendendo e forse può iniziare davvero la fase due: quella della convivenza con il virus, per non fare crollare l’economia nazionale.

