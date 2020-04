Siamaggiore, al via le domande per gli 800 euro alle famiglie Avviso sul sito istituzionale del Comune

Anche a Siamaggiore – da oggi – le famiglie possono presentare domanda per beneficiare delle misure regionali di assegnazione fino a 800 euro per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“La domanda di accesso all’indennità avviene sotto forma di autocertificazione”, si legge nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, “e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute”.

L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune, unitamente al documento di identità del richiedente e inviata via mail, indirizzo di posta pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; o via mail ordinaria, all’indirizzo di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I cittadini che non avessero la possibilità di inviare la domanda via mail, potranno imbucarla nell’apposito box posto all’ingresso del Comune, unicamente in orario diurno, dalle 08:30 alle 13:30.

Venerdì, 17 aprile 2020

L'articolo Siamaggiore: al via le domande per gli 800 euro alle famiglie sembra essere il primo su LinkOristano.it.