Abitante di Maracalagonis positivo al Coronavirus: “Ma è stato contagiato in ospedale”

Nuovo caso di Coronavirus per un abitante di Maracalagonis ma, stavolta, il contagio è avvenuto ben distante dal Comune del Cagliaritano. A dirlo è la sindaca Giovanna Maria Serra, che ha già ricevuto il report dell’Ats: “La persona in questione, già da tempo, era ospit di una struttura sanitaria di assistenza ed era stata trasferita in ospedale, dove a quanto pare ha preso il virus.

Niente allarmismi, quindi, nessuno dei suoi parenti è entrato in contatto con lui”, afferma la Serra. “Dal 14 aprile scorso non c’è più nessun concittadino in quarantena, la polizia Locale ha ben operato per far rispettare tutte le prescrizioni. I buoni spesa sono quasi pronti, ringrazio tutti i commercianti che hanno voluto aderire e invito tutti a non aumentare i prezzi, i rincari non farebbero altro che aggravare la situazione di difficoltà che stanno vivendo alcune nostre famiglie”.

