Sardegna, taxi e Ncc potranno effettuare consegne a domicilio di beni di prima necessità

Come già avvenuto in altre regioni anche la Sardegna, tramite delibera di Giunta, da via libera affinché taxi ed NCC possano effettuare consegne a domicilio di beni di prima necessità.“Ringrazio l’assessore ai Trasporti, Giorgio Todde, che in questo periodo di grave crisi lavorativa ha recepito le richieste della categoria e ha permesso loro di trarre beneficio da questa iniziativa.” Commenta Dario Giagoni, capogruppo Lega in Consiglio “Ovviamente si tratta di una concessione del servizio temporanea strettamente legata al periodo di emergenza da Covid-19 e dovrà tenere conto del rispetto di tutte le norme di sicurezza.Sono fermamente convinto che tale possibilità sia utile e importante tanto per chi effettua il servizio quanto per produttori e commercianti che, magari, non hanno un servizio di consegne organizzato o sono in affanno per il numero sempre crescente di richieste.”Prosegue il leghista “Saranno ora i Comuni, nell’ambito della propria competenza, stabiliranno modalità operative e tariffe.”



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.











Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.