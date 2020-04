Milena, la super tifosa del Cagliari incita il vicinato col megafono: “Via Bacaredda, sveglia!”

È uscita di casa, rispettando per quanto possibile la regola della “prossimità dalla propria abitazione” e indossando la mascherina e, megafono tra le mani, ha incitato tutti gli abitanti di via Bacaredda a Cagliari: “Sveglia, scirarindi. Dobbiamo vivere e non dormire, sennò quando ci svegliamo, a maggio, sarà peggio”. La protagonista del curioso siparietto, avvenuto ieri, è la super tifosa rossoblù Milena Masala, famosa per essere tra le più sfegatate sostenitrici della squadra. Grazie al suo megafono, ha fatto partire dal suo cellulare il coro “Alè, alè, alè, alè, Cagliari alè”. Poi, si è messa a fare l’appello dei vicini: “Antonio, ci sei? Sono preoccupata, ses pappendi?”, e ha anche salutato l’autista di un pullman: “Ciao autista, saluto anche te che devi lavorare”

