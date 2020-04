Nuovi infissi per il centro del riuso, si punta ad aprire entro l’anno

Oristano, l’assessore Licheri annuncia i prossimi lavori per l’edificio nella zona industriale



Prosegue la manutenzione nel centro di riuso che sarà aperto presto nella zona industriale di Oristano. Nei giorni scorsi il Comune ha appaltato i lavori per la sistemazione dei vecchi infissi metallici nella struttura gestita dalla Domus Oristano. In particolare, il portone in ferro all’ingresso del capannone sarà sostituito da una porta in alluminio, con serratura antipanico. Inoltre saranno riparate diverse finestre e alcune grate in ferro e sostituita una zanzariera. Il lavori sugli infissi seguono quelli effettuati sul tetto della struttura. “I prossimi interventi, per i quali dobbiamo attendere il nuovo bilancio, riguarderanno la realizzazione dell’impianto elettrico e dei bagni”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Gianfranco Licheri, che conferma l’intenzione di inaugurare la struttura entro l’anno.

"Il centro è la scommessa della nostra amministrazione", continua Licheri. "Un servizio utile per la collettività, soprattutto in momenti di crisi come quello che molti si affacciano a vivere". Il centro del riuso, infatti, servirà a dare una nuova occasione ai vecchi oggetti e soddisfare le necessità di chi non può permettersi di acquistarli nuovi. Nella struttura di via Oslo, ogni cittadino di Oristano potrà consegnare oggetti inutilizzati ma ancora in buono stato: altri cittadini che ne abbiano bisogno potranno prenderli, a fronte di un'adeguata offerta. "Speriamo di poter continuare con la gestione dell'attuale associazione", ha concluso l'assessore Licheri. "Il bando partirà a breve".

