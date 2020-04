Distanti ma vicini, il messaggio dei Janas con la loro musica

Un regalo dalla band di Seneghe: tre minuti di spensieratezza con “Biskisende”

Distanti ma vicini. Janas, la band sarda pop-etnica originaria di Seneghe, ha regalato ai propri fan un momento di allegria. Ognuno da casa propria, i musicisti e cantanti del gruppo hanno eseguito e registrato “Biskisende”, una delle canzoni più note e amate della band. L’augurio è quello di tornare presto in piazza a fare musica e nel frattempo stare uniti, anche se a distanza.

“Abbiamo deciso di realizzare questo video e di cantare Biskisende perché ci piaceva l’idea di regalare un po’ di spensieratezza”, dichiara Sebastiano Cubeddu, uno dei cantanti dei Janas. “Tre minuti di leggerezza con una delle canzoni che ci rappresentano di più, ‘sorridendo’, e che porta con sé non solo amore ma anche positività e solarità. C’è bisogno di esser positivi, di pensare che questo periodo buio passerà nel più breve tempo possibile, spero, e che quindi si tornerà in piazza a cantare. Noi sopra un palco e il nostro pubblico in piazza ad ascoltare e ballare le nostre canzoni”.

“Cerchiamo di stare più vicini”, conclude sempre Sebastiano Cubeddu,”almeno con la tecnologia per ora possiamo farlo e potremo continuare a sentirci meno distanti e più uniti”.

Chi segue i Janas da tempo sa che “Biskisende” non è solo una canzone molto amata ma ha alle spalle tanti anni. Prima del coronavirus, la band stava inoltre preparando il nuovo concerto per la stagione estiva e chissà che non abbiano in serbo qualche nuova sorpresa per i propri fan.

Nel video, realizzato da Maurizio Bibigula Abis, hanno suonato e cantato Marco Coa (tastiere), Alessio Lisci (chitarra), Ludovico Sarai (batteria), Tancredi Emmi (contrabbasso), Alessio De Vita (violino), Tanino Mancosu, Mondo Trogu, Sebastiano Cubeddu, Tore Mancosu, Tore Usai.



