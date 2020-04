Pecorino romano, produzione in crescita ma deve essere sostenuta

Copagri Sardegna segnala un +30% e chiede una nuove legge regionale



La produzione del pecorino romano è in aumento in Sardegna. I dati produttivi della campagna 2019-2020 a tutto il mese di marzo, arrivati con qualche ritardo, dimostrano un trend di crescita significativo nella produzione, pari al 30%. “La produzione, rispetto alla precedente campagna, è in aumento”, dice Pietro Tandeddu, responsabile nazionale del comparto ovicaprino per Copagri. “Ma non sappiamo cosa succederà nei mesi di aprile e maggio, normalmente i mesi di maggiore produzione”.

“La tendenza all’aumento”, prosegue Tandeddu, “era già visibile nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio (+ 81% a febbraio ) e cioè ben prima che emergesse l’epidemia di coronavirus. Non possiamo che contare su una rapida attuazione dei due bandi per l’acquisto di formaggi DOP da destinare agli indigenti per riportare in equilibrio la produzione, ma è auspicabile l’approvazione di una misura di ‘ammasso privato’ da finanziarsi con risorse nazionali, visto che il commissario UE per l’agricoltura ha già dichiarato di non poter disporre delle risorse necessarie per azioni di mercato”.

“Stupisce però”, rileva Ignazio Cirronis, presidente di Copagri Sardegna, “che in relazione alla grave crisi che ha colpito il comparto, scatenando le giuste ire dei pastori a partire dal mese di febbraio dello scorso anno, la Giunta regionale ed in primis l’assessora dell’agricoltura non abbiano sentito l’esigenza di presentare un disegno di legge a supporto del settore, per attivare non misure di carattere assistenziale ma misure in grado di affrontare le difficoltà strutturali”.

“Abbiamo, in più occasioni, sottolineato l’esigenza di orientare la produzione dei formaggi entro un quadro di diversificazione produttiva, favorire la destagionalizzazione delle produzioni di latte e, a monte, dell’agnello”, conclude Cirronis, elencando altri possibili interventi: “indicare agli enti di ricerca e di servizio nuove linee di selezione genetica, volte a rafforzare i parametri qualitativi del latte; farsi carico del coordinamento di un serrato confronto tra le parti interessate per l’approvazione di chiare, oneste e trasparenti regole di contrattazione; guidare i necessari processi di riorganizzazione delle strutture di trasformazione sul territorio regionale”.

Venerdì, 17 aprile 2020

