Mercati chiusi, zero incassi e tante spese per i venditori ambulanti La capogruppo del M5S, Desirè Manca, chiede alla Regione misure di sostegno urgenti

Numeri che giustificano un intervento urgente da parte della Regione, secondo il Movimento. “Da una semplice lettura dei dati”, osserva Desirè Manca, “appare chiarissimo come questa categoria di lavoratori rappresenti un’enorme fetta dei commercianti sardi tra quelli maggiormente esposti agli effetti del lockdown. A causa della chiusura dei mercati, per i venditori ambulanti è terminata improvvisamente e senza alcun guadagno sia la stagione invernale che quella primaverile. Di contro, sono tante invece le spese che gli ambulanti devono ancora sostenere per ripagare la merce rimasta invenduta”.

Servono dunque misure di sostegno concrete, non soluzioni tampone come le definisce Desirè Manca, “come un mero posticipo del pagamento delle imposte comunali per gli spazi di suolo pubblico non occupati”. La capogruppo del M5S chiede dunque l’abbattimento totale delle imposte per tutto il 2020, per arrivare così a un reale sostegno economico che sostituisca i mancati incassi.

“I venditori ambulanti, soprattutto nei piccoli comuni della Sardegna, costituiscono una fonte di approvvigionamento primaria, in cui poter acquistare tessuti, articoli per la casa, abbigliamento ma anche fiori, cosmetici, detersivi, alimenti e bevande”, conclude Desirè Manca. “Abbiamo l’obbligo di aiutare questi lavoratori, già gravemente provati dal difficile momento che stiamo vivendo, a non subire un colpo che potrebbe essere fatale”.

Venerdì, 17 aprile 2020

L'articolo Mercati chiusi, zero incassi e tante spese per i venditori ambulanti sembra essere il primo su LinkOristano.it.