800 euro alle famiglie in difficoltà: le domande a Marrubiu

Il modulo è sul sito del Comune, ecco chi può chiedere il contributo



Si parte anche a Marrubiu con le domande per ricevere il contributo di 800 euro messo a disposizione dalla Regione Sardegna, tra le misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivata dal coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco del paese, Andrea Santucciu, che spiega: “Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati a Marrubiu alla data dello scorso 23 febbraio, con reddito inferiore a 800 euro mensili netti per il periodo tra il 23 febbraio e il 23 aprile”.

Per poter accedere alla misura di sostegno i componenti della famiglia devono possedere almeno una delle seguenti condizioni: – essere lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; – essere lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; – essere collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; – essere privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020. Le indennità saranno erogate secondo l’ordine di presentazione delle domande. La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. L’analisi sarà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e dell’autocertificazione. L’autocertificazione dovrà essere presentata con il modulo a dsposizione sul sito istituzionale del Comune di Marrubiu, unitamente al documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite PEC (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o via e-mail ordinaria (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). La domandà potrà essere anche consegnata a mano presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di Marrubiu, dal lunedì al venerdì fra le 11 e le 13 (con accesso allo stabile una persona per volta). Per eventuali chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Servizi sociali, al numero 347 7802502. Venerdì, 17 aprile 2020 L'articolo 800 euro alle famiglie in difficoltà: le domande a Marrubiu sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano