Decimomannu, la crisi non ferma la generosità: 1230 euro raccolti da sette baristi 

Sono 1230 gli euro raccolti da cinque bar di Decimomannu. Alberto con Antonello, Fabio, Graziano, Davide con Sergio e Gigi, un paio di settimane fa, hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare i negozianti e i cittadini dieci mesi in crisi nera a causa del Coronavirus. E in molti hanno deciso di donare qualcosa. La busta col denaro è pronta per essere consegnata al Comune: “Grazie Decimo, siamo commossi e felici. Grazie davvero, con questi soldi ora cercheremo di aiutare le piccole attività di alimentari del nostro Comune, ma soprattutto le persone che si trovano in un enorme difficoltà”, scrivono i baristi.E la sindaca Anna Paola Marongiu pubblica la foto della busta piena di soldi e ringrazia: “La rete di solidarietà nel nostro amato paese continua. Grazie al gruppo barista decimese per la lodevole iniziativa a sostegno della comunità e grazie ai cittadini e cittadine che hanno aderito”.



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.











Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.