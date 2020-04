Coronavirus, in aumento i contagi al call center di Elmas: ora i positivi sono 15

Salgono a 15 i contagi al call center Comdata di Elmas. L’azienda ha comunicato che i casi di positività al covid riguardano 15 lavoratori che hanno attivato la procedura d’infortunio. La sede intanto è ancora chiusa in attesa delle decisioni dell’autorità sanitaria. Molti dipendenti lavorano da casa: la remotizzazione del lavoro riguarda 413 dipendenti, restano 180 lavoratori in Fondo d’integrazione salariale, per mancanza di connessione o per problemi imputabili all’azienda.“Come organizzazioni sindacali abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione per la situazione e il futuro della sede di Cagliari. Riteniamo infatti che l’emergenza non possa essere pagata dai lavoratori che oggi per svariati motivi non possono svolgere la loro attività perdendo una parte importante del salario”.Le sigle hanno chiesto la completa remotizzazione facendo i vestimenti sul materiale da consegnare i lavoratori”, scrivono le segreterie Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.(immagine simbolo)



